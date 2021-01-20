Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 20 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,44-73,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,47 руб./$1 (-21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,25 руб./EUR1 (-8,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,43 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,11 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков, обусловленных надеждами на увеличение стимулирования экономики США. В этой связи инвесторы анализируют последние комментарии Джанет Йеллен, экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутой избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

При этом Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

В среду в США пройдет инаугурация Байдена. На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок.

Поддержку котировкам рубля также оказывают рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода января. Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в среду. Поддержку нефти также оказывают ожидания принятия новых экономических стимулов в США и ослабление доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК увеличилась на 0,75% - до $56,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,81% - до $53,41 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА), понизившего прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей.

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн баррелей в сутки.