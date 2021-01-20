Индекс Мосбиржи вернется в диапазон 3450-3500 пунктов в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи вернется в диапазон 3450-3500 пунктов в среду, но потенциал роста рынка акций РФ ограничен, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

"Российский фондовый рынок может воспользоваться умеренно позитивной внешней конъюнктурой и высокими ценами на нефть, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть потерь вторника, вернувшись в диапазон 3450-3500 пунктов. В то же время потенциал роста рынка выглядит ограниченным. Среди негативных факторов ухудшение внешней конъюнктуры и геополитическая напряженность", - указывает эксперт ПСБ в своем комментарии.

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