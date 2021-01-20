Существенное укрепление рубля в среду утром маловероятно - ПСБ

Существенного укрепления курса рубля к доллару в среду утром, скорее всего, не будет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты в начале сессии, несмотря на позитивный внешний фон. Пара доллар/рубль продолжит движение в районе 73,5-73,7 руб./$1. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, американская валюта может перейти к восстановлению и предпринять попытку выйти выше 74 руб./$1. При этом в рамках ближайших сессий для доллара актуальным остается диапазон 73-75 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в комментарии.

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