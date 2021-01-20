Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ-Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта отыгрывает позиции, потерянные в понедельник по отношению к доллару и евро. Факторами поддержки рубля выступает рост интереса к риску на фоне приближения инаугурации нового президента США и надежд на скорое принятие стимулирующего пакета мер для американской экономики. Также национальная валюта растет за счет укрепления нефтяных котировок, накануне наступления налогового периода в РФ и повышенного спроса на рублевую ликвидность. Но для курса рубля по-прежнему остаются важными возможность усиления санкционной риторики со стороны США и ЕС в связи с ситуацией с известным оппозиционером. Во вторник Штаты заявили о расширении ограничений в отношении российского судна "Фортуна", задействованного на строительстве МГП "Северный поток-2"", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,08% 55,89 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ-Капитала". Цена февральских контрактов на нефть марки WTI выросла на 1,18% и составила 52,98 долларов за баррель.

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