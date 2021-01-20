Котировки нефти вряд ли превысят уровень $56,7/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent вряд ли превысят уровень $56,7 за баррель на торгах в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты Sber CIB полагают, что в среду котировки нефти марки Brent останутся в боковом тренде и вряд ли превысят $56,7/барр. "Если им не удастся взять эту отметку, они могут отступить до январского минимума в $54,5/барр. После вчерашнего призыва Джанет Йеллен в Конгрессе США "действовать масштабно" с точки зрения финансовых стимулов цена Brent превысила сопротивление на уровнях $55,6-56,2/барр., хотя январский отчет МЭА по рынку нефти оказался пессимистичным", - отмечают в инвестбанке.

Геополитический фон спокоен, и аналитики Sber CIB не исключают, что рубль в этих условиях подорожает до 73,4 руб./$1.

Эксперты Sber CIB отмечают, что Минфин собирается ограничить предложение рублёвых гособлигаций на аукционе в среду, и это должно обеспечить дополнительный интерес к таким инструментам со стороны инвесторов. При этом глобальный спрос на риск немного вырос. С учётом этих обстоятельств Sber CIB ожидает снижения доходности ОФЗ на 2-3 б. п.

Также аналитики Sber CIB ожидают нейтральной динамики российского рынка акций в среду. При этом, по их мнению, давление на рынок из-за геополитических рисков может сохраниться.

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