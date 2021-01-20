Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционная отчётность компаний и данные по инфляции:

- "Детский мир", Global Ports и "ГК ПИК" представят операционные результаты за 4К20;

- В США пройдёт инаугурация президента (начало в 20:00 МСК);

- В России будет опубликована статистика по недельной инфляции;

- Данные по инфляции выйдут в Великобритании и еврозоне.;

- В США ожидается отчёт Американского института нефти по запасам углеводородов.

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