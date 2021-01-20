Возможен возврат к снижению цены на нефть в ближайшие дни - BCS Express

Цена нефти марки Brent может вернуться к снижению в течение ближайших дней в случае отсутствия новых драйверов для роста, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли торги во вторник около $56 за баррель и в среду с утра продолжают развивать новую волну роста. Оптимизм может оказаться кратковременным, поскольку текущие цены выглядят перегретыми и значительно превосходят консенсус-прогноз по средней цене в 2021 году. При отсутствии новых драйверов для роста в течение нескольких дней котировки могут вернуться к снижению", - отмечает Галактионов.

Также аналитик инвесткомпании указывает, что пока прогнозы по добыче нефти в США остаются благоприятными для цен, однако появляется все больше сигналов о восстановлении активности сланцевых производителей. Во вторник крупная нефтесервисная компания в США Halliburton представила сильный отчет за IV квартал 2020 года. Прибыль и выручка оказались выше прогнозов за счет более быстрого восстановления спроса на услуги компании.

Число активных буровых установок в США с начала текущего года, по данным Baker Hughes, выросло на 20 установок, до 287 шт. Если такая тенденция продолжится, то добыча во II-ом полугодии 2021 года может оказаться выше прогнозов, обращает внимание Галактионов.

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