Рубль, скорее всего, будет укрепляться в среду - "Алор Брокер"

Курс рубля, скорее всего, будет укрепляться к доллару на валютных торгах в среду, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль во вторник отыграл часть потерь, понесенных накануне из-за ареста Алексея Навального. Растущая нефть и пара евро/доллар говорят о том, что укрепление рубля может продолжиться в среду. Однако отметка 73 руб./$1 выглядит пока непроходимым барьером, и при приближении к ней стоит покупать доллар против рубля как спекулятивно, так и среднесрочно", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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