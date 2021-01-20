Рынок акций РФ, возможно, начнет торги в среду с небольшого роста - BCS Express

Российский рынок акций, возможно, начнет торговую сессию в среду с небольшого роста, однако подъема выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи на текущей неделе не ожидается, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"По индексу Мосбиржи стоит внимательно следить за областью 3425-3440 пунктов. Эта ключевая техническая зона. В случае закрытия сессии ниже этих рубежей далее цели коррекции сместятся в сторону 3320-3330 пунктов - на 3,3-3,6% ниже текущих значений. Что касается сценария с обновлением исторических максимумов, то он сейчас не на повестке дня, и подъема выше 3500 пунктов на этой неделе не ожидается. Общий взгляд на рынок пока остается осторожным. Риски временного снижения достаточно высокие", - пишет Карпунин.

Российский рынок акций во вторник проявил слабость и показал нисходящую динамику в течение торговой сессии, констатирует аналитик. Индекс Мосбиржи растерял рост понедельника и вернулся к важным уровням, отделяющим его от более глубокой коррекции, отмечает он.

Карпунин обращает внимание, что отечественный рынок показал отставание от динамики развитых и развивающихся площадок, которое во многом может быть обусловлено геополитическими факторами. Так, во вторник Минфин США заявил о внесении в санкционный список трубоукладчика "Фортуна", задействованного на строительстве "Северного потока 2".

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