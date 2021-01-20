Утренние прогнозы: вероятен небольшой рост

В среду аналитики прогнозируют небольшой рост на открытии торгов акциями в России. При этом эксперты предупреждают. что риски начала снижения высоки.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием наших торгов можно охарактеризовать как слабо положительный. "Лучше рынка" вполне может торговаться "нефтянка", прежде всего, "ЛУКОЙЛ", металлурги и золотодобытчики".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций, возможно, начнет торговую сессию в среду с небольшого роста. По индексу Мосбиржи стоит внимательно следить за областью 3425-3440 пунктов. Эта ключевая техническая зона. В случае закрытия сессии ниже этих рубежей далее цели коррекции сместятся в сторону 3320-3330 пунктов - на 3,3-3,6% ниже текущих значений. Что касается сценария с обновлением исторических максимумов, то он сейчас не на повестке дня, и подъема выше 3500 пунктов на этой неделе не ожидается. Общий взгляд на рынок пока остается осторожным. Риски временного снижения достаточно высокие".

"Атон": "Российский рынок акций откроет торговую сессию в среду ростом - повышение, скорее всего, составит 0,25-0,5%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может отреагировать небольшим ростом на повышение котировок сырьевых контрактов и слабость доллара".