Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали перспективы принятия новых экономических стимулов в США. Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы, выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который, по ее словам, "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше". В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

Инвесторы на этой неделе ожидают инаугурации Джо Байдена, прогнозируя новые масштабные экономические стимулы и ускорение вакцинации от коронавируса, отмечает CNBC. В прошлый четверг Байден представил новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, включающий прямые выплаты жителям США и надбавки к пособиям по безработице. Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета, пишет MarkwetWatch.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются, исключение составляет японский рынок акций. Инвесторы на этой неделе ожидают инаугурации избранного президента США Джо Байдена, прогнозируя новые масштабные экономические стимулы и ускорение вакцинации от коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,36%. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как рынок поднялся до максимальной отметки за 30 лет. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК увеличился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,4%, приблизившись к максимуму за последние 10 месяцев.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться на торгах в среду в ожидании принятия новых экономических стимулов в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $56,25 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 января эти контракты подорожали на 2,1% - до $55,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $53,29 за баррель, что на 0,59% выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 1,1% - до $52,98 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,382 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,991 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 января снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,004%, опустившись до 721,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,72%), "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,25%) и "РЖД-001P-05R" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,33%), "РЖД-001P-16R" (-0,32%) и "РУСАЛ Братск-БО-002Р 01" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 16,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-389R на 419,949 млн рублей, 2,76% выпуска ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-390R на 41,442 млн рублей, 10,98% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-391R на 274,584 млн рублей, 2,67% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-392R на сумму почти 40 млн рублей, 5,27% выпуска ИОС_PRT_OilGas-5Y-001Р-393R на 131,8 млн рублей, менее 1% выпуска ИОС_PRT_OilGas-5Y-001Р-394R на 5,6 млн рублей. Все выпуски гасятся в январе 2026 года. Выпуски ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-390R, ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-392R и ИОС_PRT_OilGas-5Y-001Р-394R размещаются по 105% от номинала, остальные - по 100% от номинала. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ГК "Автодор" 28 января начнет размещение облигаций серии 002Р-08 объемом 3,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых. Срок обращения выпуска - 27 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 4,9% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года с исполнением в августе 2022 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,25% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось в 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 21 января досрочно погасит часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1,019 млрд и 86 млн рублей соответственно. Ранее эмитент объявил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 12 января 2021 года до 17:30 МСК 18 января 2021 года. Дата приобретения - 19 января. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 1 млн 19 тыс. 243 штук, серии 002Р-02 - до 86 тыс. 301 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.