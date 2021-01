Brent подорожала до $56,21 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств АТР в среду повышаются, исключение составляет японский рынок акций. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на торгах в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали перспективы принятия новых экономических стимулов в США.

Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который, по ее словам, "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше", пишет The Wall Street Journal.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

Инвесторы на этой неделе ожидают инаугурации Джо Байдена, прогнозируя новые масштабные экономические стимулы и ускорение вакцинации от коронавируса, отмечает CNBC.

В прошлый четверг Байден представил новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, включающий прямые выплаты жителям США и надбавки к пособиям по безработице. Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета, пишет MarkwetWatch.

Тем временем в США сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. По данным The New York Times, в понедельник в стране было зарегистрировано по меньшей мере 142,6 тыс. новых случаев заражения, минимум 1,44 тыс. заболевших скончались.

На минувшей неделе индикатор S&P 500 опустился впервые за три недели - на 1,5%. Dow Jones и Nasdaq потеряли 0,9% и 1,5% соответственно, продемонстрировав снижение впервые за пять недель.

Во вторник подорожали акции компаний, которые могут выиграть от принятия новых стимулов и вакцинации. Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) прибавили в цене 3,1%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - 1,3%.

Котировки акций Halliburton Co. (SPB: HAL) опустились на 0,9%, несмотря на то, что американская нефтесервисная компания в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, а также сократила чистый убыток.

Рыночная стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX) уменьшилась на 1,2%. Американская транспортно-логистическая компания сообщила о сокращении 5,5-6,3 тыс. рабочих мест в Европе на фоне завершения интеграции TNT Express. FedEx ожидает, что общий размер выходных пособий составит от $300 млн до $575 млн.

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) подешевели на 0,8%. Второй по величине активов банк США в четвертом квартале получил чистую прибыль выше консенсус-прогноза, но выручка оказалась хуже ожиданий.

Цена бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) снизилась на 2,2%, хотя американский банк в четвертом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза, что оказалось лучше прогноза.

Котировки бумаг Norwegian Cruise Line Holdings опустились 0,4% после того, как компания продлила приостановку круизов до 30 апреля.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 116,26 пункта (0,38%) и составил 30930,52 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 30,66 пункта (0,81%) - до 3798,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 198,68 пункта (1,53%) и составил 13197,18 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются, исключение составляет японский рынок акций.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК снизился на 0,4%. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как рынок поднялся до максимальной отметки за 30 лет, отмечает Trading Economics.

Участников рынка также беспокоит рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране, пишет MarketWatch.

Бумаги ANA Holdings подешевели на 3,3% из-за прогнозов, что финансовые показатели за девять месяцев фингода (апрель-декабрь) будут наихудшими в истории авиакомпании.

Кроме того, в число лидеров падения котировок входят акции транспортной компании Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-3,3%), Keio Corp. (-3,8%), Daiichi Sankyo Co. Ltd. (-3,7%).

Также снижается рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,8%), автопроизводителя Toyota Motor (-0,3%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,7%).

При этом бумаги производителя полупроводников Advantest Corp. дорожают на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам девятого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых, пятилетняя - 4,65%. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растут акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (+7,3%) после того, как ее владелец миллиардер Джека Ма впервые почти за три месяца появился на публике.

Кроме того, сильно дорожают бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+6,3%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+5,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+5,2%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,7%).

Между тем наиболее существенное снижение котировок демонстрируют акции телекоммуникационной компании China Unicom (-4,3%) и страховщика AIA Group Ltd. (-3,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК увеличился на 0,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,4%, приблизившись к максимуму за последние десять месяцев.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,9% и на 0,1%.

BHP в среду сообщила о сокращении долга и рекордных поставках железной руды за во втором финполугодии на фоне повышения спроса со стороны Китая. Rio Tinto в четвертом квартале нарастила отгрузку железной руды на 8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, производство меди - на 2%.

Между тем индекс потребительских настроений в Австралии, который рассчитывают Институт Мельбурна и банк Westpac, опустился в январе до 107 пунктов по сравнению со 112 пунктов в декабре.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на торгах в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $56,21 за баррель, что на $0,31 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 января эти контракты подорожали на $1,15 (2,1%) - до $55,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,32 за баррель, что на $0,34 (0,64%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,56 (1,1%) - до $52,98 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

Фрейзер отмечает, что падение спроса в первом квартале обусловлено "ростом числа случаев заражения коронавирусом в большей части США и Европы, а также призывами в Китае ограничить поездки в Новый год по лунному календарю".

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

Между тем аналитики отмечают, что ослабление доллара США может поддержать сырьевые цены. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в среду 0,1%.

Поддержку рынку также оказывают ожидания принятия новых экономических стимулов в США.

