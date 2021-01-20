Ситуация с Зодским месторождением может негативно повлиять на финрезультаты GeoProMining - БКС

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Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Компания GeoProMining, предположительно, потеряла доступ к значительной части своего ключевого золотого месторождения Зодское, что может негативно сказаться на ее финансовых результатах, считают аналитики БКС.

Зодское месторождение с запасами 3,2 млн унций ранее полностью располагалось на территории, подконтрольной Армении, но в результате конфликта в Нагорном Карабахе и принятого мирного соглашения оказалось разделено надвое, производство на части месторождения было заблокировано. В середине декабря GeoProMining сообщила, что продолжает работать на армянской части рудника и перерабатывать добытую там руду.

"В настоящий момент идет процесс демаркации границы, и нет информации о статусе и перспективах заблокированной части Зодского месторождения. Не ясно, какая часть рудника останется под контролем компании, сможет ли она продолжить добычу на заблокированной части месторождения и на каких условиях", - отмечают аналитики БКС.

Тем временем приостановка добычи золотосодержащей руды и потенциальная потеря части активов могут привести к значительному росту долговой нагрузки и сильно повлиять на финансовые результаты GeoProMining. В случае реализации наихудшего сценария (потеря рудника) могут возникнуть проблемы с рефинансированием долга, считает БКС. В остальных случаях у компании есть достаточно времени для рефинансирования, так как 99% долга приходится на евробонды с погашением в 2024 году. Также у компании неплохой запас прочности, добавляют аналитики.

GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, меди и молибдена). Контролирующим акционером является Роман Троценко.

Служба финансово-экономической информации

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