Рубль вечером растет к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти и спросе на риск

Москва. 19 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу инвесторов на рисковые активы и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,42 руб./EUR1, подешевев на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,7 копейки - до 80,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря нефти и росту спроса на риск со стороны глобальных инвесторов. Рыночный оптимизм поддерживается надеждами на принятие дополнительных мер стимулирования экономики США и более активных действий по борьбе с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

В прошлый четверг Байден представил новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, включающий прямые выплаты жителям США и надбавки к пособиям по безработице. Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета, пишет MarkwetWatch.

Во вторник ожидаются слушания в Сенате по утверждению кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен. Экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) призовет законодателей поддержать масштабные меры стимулирования экономики, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на текст выступления Йеллен.

Участники внутренних торгов продолжают отслеживать ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, который в воскресенье был задержан сразу после своего возвращения из Германии, а также реакцию на это со стороны западных стран.

Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции, куда был доставлен Навальный, на следующий день после задержания заключил Навального под стражу до середины февраля. "Суд арестовал Навального на 30 суток, то есть до 15 февраля", - сказал "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль на торгах во вторник отыгрывает часть потерь, понесенных к доллару США в начале недели, и торгуется относительно нейтрально к евро. "В целом текущую ситуацию в мире можно охарактеризовать как благоприятную для валют развивающихся стран и для рубля. Цены на нефть во вторник смогли не только удержаться на текущих уровнях, но и выросли, несмотря на снижение прогноза по спросу на нефть от МЭА на 2021 год. Анонсированный избранным президентом США Джо Байденом пакет помощи экономике на $1,9 трлн также продолжает выступать в качестве поддержки для рисковых активов перед завтрашней инаугурацией президента, хотя вероятность его быстрого одобрения с учетом озвученных параметров все еще остается под вопросом. Сегодняшнее возможное утверждение Йеллен в качестве министра финансов США также является скорее позитивным сигналом для инвесторов", - говорит аналитик.

Тем не менее, по словам Беспалова, ситуацию для рубля омрачают санкционные риски, связанные с задержанием и арестом Навального. "Чиновники разных уровней в США и Европе уже заявили о своей озабоченности происходящим. Хотя сроки и форма возможных мер со стороны ЕС и США пока не ясны, возрастание санкционного давления на Россию в обозримом будущем становится более вероятным, что может отрицательно сказаться на желании иностранных инвесторов вкладывать средства в российские активы и ослабить рубль", - подчеркивает Беспалов.

"Валютный сегмент МосБиржи сегодня к вечеру выглядит не очень активно и неоднородно. Инвесторы ждут и речи экс-главы ФРС США Джанет Йеллен, и завтрашней инаугурации Джо Байдена, и новых катализаторов. Доллар торгуется около 73,76 руб./$1 и оставляет за собой диапазон колебаний на ближайшее время в пределах 73,6-74,5 руб./$1. Евро стоит 89,46 руб./EUR1, здесь все пока без серьезных изменений с сохранением коридора торгов в рамках 89-91 руб./EUR1", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне надежд на принятие новых экономических стимулов в США и на ослаблении доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 2,08% - до $55,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,18% к уровню закрытия рынка в пятницу - до $52,98 за баррель. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Банк России во вторник, 19 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и спросе 724,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,13% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 января, банки разместили 1 трлн 80 млрд рублей (при лимите 1 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 129,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ 19 января также провел доразмещение 41-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 9 млрд 798,2 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 января на 24,92 копейки, до 73,7243 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,4 копейки, до 89,2064 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 29,08 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торгов данным контрактом не было из-за праздничного выходного дня в США) и составил 73,7506 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился по отношению к понедельнику на 33,53 копейки и составил 73,7701 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 959,673 млн, из которых $623,31 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 336,363 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 11,93 копейки, до 89,3106 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 3,69 копейки и составил 89,4089 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,742 млн, из которых EUR146,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR317,979 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,69%, 4,9% и 4,88% годовых соответственно.