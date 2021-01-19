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19 января 2021 года 19:10

Рынок акций завершил вторник распродажами из-за рисков санкций к Газпрому и новостей ЦБ РФ

Москва. 19 января. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник распродажами из-за рисков санкций США к "Северному потоку 2" и новостей ЦБ РФ о сокращении западных инвестиций в экономику РФ в 2020 году; внешние фондовые площадки и нефть выросли в ожидании утверждения нового пакета мер по стимулированию экономики США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3443,23 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1470,63 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 73,74 рубля (-0,25 рубля), золото стоит $1837 за тройскую унцию (+0,4%).

Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в 2020 году составили $1,4 млрд, что в 21 раз меньше, чем в 2019 году ($28,9 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. При этом, по оценке ЦБ РФ, отток капитала из РФ в 2020 году вырос до $47,8 млрд.

Подешевели во вторник ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,1%), акции "Газпрома" (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Минфин США сообщил во вторник о внесении в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" в рамках закона CAATSA. Кроме того, два нефтяных танкера под российским флагом и компания из Новороссийска подпали под американские санкции.

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%). В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Подорожали во вторник АДР Ozon (MOEX: OZON) (+3,7%), акции "Московской биржи" (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, на внешних рынках оптимизм подогревается приближением даты инаугурации нового президента США и надеждами на скорое принятие масштабного пакета стимулирующих мер для американской экономики. Однако по-прежнему для глобальных площадок будут иметь значение масштабы пандемии в мире и темпы массовой вакцинации, что должно сказаться на восстановлении спроса. Нефтяные котировки растут на ожидании данных о сокращении коммерческих запасов сырья в США. В Китае фиксируется новая вспышка заболевания пандемией, при этом расчет количество негативных побочных эффектов у применяемых в западных странах вакцинах.

В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3400-3500 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1400-1500 пунктов, считает Тузов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в первой половине дня индекс МосБиржи поднимался выше 3490 пунктов, но не смог удержаться в "плюсе" и завершил день откатом ниже 3450 пунктов. На прошлой неделе индекс безуспешно пытался закрепиться выше 3500 пунктов, но на текущей неделе уже испытывает сложности с тем, чтобы даже пересечь эту отметку на временной основе. Наиболее весомый вклад в снижение внесли секторы финансов, а также нефти и газа. Слабость нефтегазового сектора во многом проистекает из текущих рисков падения спроса на фоне расширения карантинных мер в Китае. Международное энергетическое агентство также ухудшило прогноз восстановления спроса в 2021 году.

Акции "Газпрома" подешевели - компания предупредила инвесторов о возможной приостановке или заморозке проекта "Северный поток 2" из-за давления США. Подорожали ГДР Etalon (MOEX: ETLN) Group (+1,2%) на фоне известий, что строительная компания увеличила продажи в 2020 году на 3%, а в IV квартале ее продажи в денежном выражении выросли на 21%, причем общее поступление денежных средств выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Рубль укрепился в преддверии налоговых платежей, а также очередных размещений ОФЗ на аукционах 20 января. Риторика из Европы по поводу бывшего "берлинского пациента" рубль пока не беспокоит из-за отсутствия реальной конкретики. Поэтому можно предположить, что рубль способен сохранить позитивный настрой еще пару дней.

Основным определяющим моментом для рынков Европы и США в ближайшее время будут действия новой американской администрации и способность ее договориться с Конгрессом по новому стимулирующему пакету. В тексте, который будущий министр финансов Джанет Йеллен подготовила для выступления перед законодателями, содержатся предупреждения о возможной рецессии и просьба принять стимулирующий пакет без проволочек.

По оценке МЭА, в 2021 году спрос на нефть увеличится на 5,5 млн б/с (до 96,6 млн б/с), тогда как ранее предполагалось восстановление на 5,78 млн б/с. Пока обновленный прогноз не кажется пессимистичным, но риски пересмотра все еще существуют. В Китае обнаружился еще один очаг вспышки коронавируса за пределами провинции Хэбэй: в северо-восточной провинции Цзилинь было выявлено 43 новых случая за последние сутки, что, вероятно приведет к принятию очередных карантинных мер, полагает аналитик.

В США Goldman Sachs и Bank of America отчитались лучше ожиданий. Уверенный рост демонстрировали акции Boeing и авиакомпаний, которые явно выиграют от массовой вакцинации населения. Вечером состоится выступление Йеллен в Конгрессе, но текст выступления уже доступен СМИ, поэтому рынки воспринимают его позитивно. Российский рынок пока проявляет неуверенность на фоне опасений слабого спроса на нефть из-за расширения карантинных мер в Китае, заключил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы к вечеру отступили назад от пиков сессии. Акции "АЛРОСА" (104 рубля) выросли на фоне новостей о повышении цен на алмазы компанией De Beers. В целом "АЛРОСА" рассчитывает на улучшение фундаментальных факторов рынка в этом году, что делает ее акции привлекательными. С технической точки зрения при котировках выше 101 руб. бумаги обладают неплохими краткосрочными и среднесрочными перспективами роста и могут вернуться к январскому пику 108,88 руб. после периода нисходящей коррекции. У текущих уровней уже можно пробовать открывать "лонги", но надо помнить, что котировки еще могут развернуться и дойти до 101 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при ухудшении общих настроений.

На нефтяном рынке сохраняется умеренный оптимизм, несмотря на понижение Международным энергетическим агентством прогноза по росту мирового спроса на нефть в текущем году на 280 тыс. б/с (до 5,5 млн б/с), а также ухудшение прогнозов по каждому кварталу в отдельности. В МЭА подчеркнули, что восстановление спроса замедляется новыми вспышками вируса и вытекающими из этого последствиями.

В Европе индексы акций умеренно растут, хотя вирусная ситуация в крупнейших экономиках по-прежнему остается напряженной. Статистика во вторник показала рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в январе с 55 до 61,8 пункта (ожидалось 60 пунктов), а также подтвердила потребительскую инфляцию в стране в декабре на уровне 0,5% м/м. В США причиной оптимизма можно назвать поддержку претендента на пост министра финансов Йеллен масштабной программы стимулирования экономики. Индексы МосБиржи и РТС пока сохраняют поддержки 3460 и 1465 пунктов в ожидании новостей из США.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что всплеск оптимизма вызвали слова кандидата на пост министра финансов США и бывшей главы ФРС Йеллен, которая считает, что американским законодателям следует действовать масштабно перед угрозой серьезной рецессии, имея в виду скорейшее принятие нового пакета стимулов на $1,9 трлн, недавно представленного Байденом. Во вторник Йеллен выступит с этой речью в Сенате, который должен утвердить ее кандидатуру на пост главы Минфина.

Нефть Brent демонстрирует силу и закрепляется выше $55 за баррель, отыгрывая ожидания новых фискальных стимулов в США, которые должны способствовать восстановлению экономического роста и спроса на сырье. Дополнительную поддержку всем сырьевым товарам оказывает снижение доллара на фоне новых денежных вливаний в экономику США, что предполагает увеличение свободной долларовой ликвидности, отмечает Бабин.

В США биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

У инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Bank of America Corp. (SPB: BAC), второй по величине активов банк США, в IV квартале сократил чистую прибыль до $5,5 млрд (или 59 центов в расчете на акцию), что оказалось выше консенсус-прогноза, но выручка банка оказалась хуже ожиданий.

Американский банк Goldman Sachs Group (SPB: GS) в IV квартале 2020 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза (до $4,51 млрд, или $12,08 в расчете на акцию), что оказалось лучше прогноза.

Нефть во вторник дорожает, цена Brent к 18:50 МСК поднялась на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,94 за баррель (+2,2% и -0,6% накануне), февральская цена WTI - $52,99 за баррель (+1,2% к уровню пятницы).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-6% и -8,2% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+13% и +4,4% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+12,2%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9%, до 2145 рублей; +10% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+9,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,6%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+5,6%).

Акции "Варьеганнефтегаза" за последние 5 торговых дней выросли в цене в 2,6 раза, с уровня 825 рублей за штуку, на ожиданиях обязательной оферты миноритарным акционерам от нового собственника.

ООО "Независимая нефтегазовая компания-Холдинг", принадлежащее Эдуарду Худайнатову, стало владельцем 93,9% уставного капитала ПАО "Варьеганнефтегаз". Согласно сообщению "Варьеганнефтегаза", приобретение состоялось 29 декабря 2020 года. Ранее пакет такого же размера принадлежал "Роснефти".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,41 млрд рублей (из них 14,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,54 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,68 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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