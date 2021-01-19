Цены евробондов РФ во вторник слегка подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 января и составила 115,83% от номинала, что соответствует доходности 1,62% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, составив 101,56% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,095% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта, составив 152,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 53 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,12% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,24% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 30 базисных пунктов, поднявшись до 136,38% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,24% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 24 базисных пункта, до 115,38% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, до 1,73% годовых), с погашением в 2023 году - на 13,5 базисных пункта, до 110,13% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 0,995% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 57 базисных пунктов, до 135,03% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,26% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 35 базисных пунктов - до 113,99% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта, до 1,925% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня слегка подросли, при этом активность торгов заметно выросла. На рынке были видны активные покупки, но с другой стороны, как только цены отечественных евробондов устремлялись вверх, на рынок выходили продавцы и рост приостанавливался. Таким образом, существующая неопределенность в отношении дальнейшей динамики базовых процентных ставок сдерживала игроков от агрессивной игры на повышение. В итоге даже в "длинных" выпусках ценовой рост не превышал 0,3-0,5 процентного пункта. При этом сформировавшиеся ценовые уровни были привлекательны как для покупателей, так и для продавцов, что в итоге и привело к росту торгового оборота", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Определяющим же фактором для дальнейшей динамики отечественных евробондов станет движение в базовых активах - US Treasuries. Глобальные инвесторы сейчас ждут назначений на ключевые посты в финансово-экономическом блоке новой администрации президента США Джо Байдена и соответственно большей определенности относительно дальнейшей кредитно-денежной и бюджетной политики. И если участники рынка почувствуют, что базовые процентные ставки не будут дальше расти или даже наметится их отрицательная коррекция, то это, безусловно, позитивно скажется на котировках российских еврооблигаций", - считает Агарзаев.