ITI Capital рекомендует сохранять позиции в акциях Occidental Petroleum, Apache, Exxon, Лукойл, Valero Energy и BP

ITI Capital рекомендует сохранять позиции в циклических акциях, главным образом бумагах нефтегазовых компаний, в частности, Occidental Petroleum, Apache Corp., ExxonMobil Inc. , "Лукойл", Valero Energy и BP Plc. В банковском секторе фаворит - Wells Fargo & Co. Другие отраслевые рекомендации включают GW Pharma, Viasat, General Motors и Northrop, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Ралли начала года продолжается, несмотря на принимаемые по всему миру ограничительные меры, так как число выявленных случаев заболеваемости коронавирусом в мире превысило 95 млн, а число смертей - 2 млн. Инвесторы продолжают игнорировать чудовищную статистику, хотя многие страны, в том числе Великобритания, сообщают о рекордном числе смертей в сутки с начала пандемии. Усугубление ситуации в Японии ставит под сомнение перспективы уже отложенной Олимпиады в Токио, которая теперь запланирована на июль-август", - отмечают эксперты ITI Capital.

Оптимизм инвесторов и ключевой драйвер ротации обусловлены, по мнению аналитиков, тремя факторами: во-первых, ожиданием нового пакета стимулирующих мер новой администрации США и позицией ФРС, которая выступает за упреждающее сокращение денежных вливаний в экономику. Джо Байден в прошлый четверг объявил о дополнительном пакете мер бюджетно-налогового стимулирования в размере $1,9 трлн, при этом половина средств планируется направить в частный сектор. Следующий крупный пакет мер поддержки будет принят в феврале для покрытия расходов на инфраструктуру. Из-за новой программы помощи экономике суммарный госдолг США может увеличиться до 140% ВВП в ближайшее пару лет со 105% до начала пандемии, однако, учитывая возможное повышение налогов, дефицит сократится, полагают эксперты.

Второй фактор - демократическая "голубая волна" и победа демократов в Джорджии. "Голубая волна" способствует реализации лучшего сценария на рынках, учитывая формальные изменения расклада сил в сенате, так как для обеспечения абсолютного большинства демократам понадобится еще по крайней мере 10-15 мест, отмечается в обзоре.

Третий фактор - вакцинация. На прошлой неделе Джо Байден объявил об активизации работы на этом направлении, в рамках которой будут открыты дополнительные прививочные пункты, развернуты мобильные пункты и созданы пункты вакцинации в аптеках. Так избранный президент рассчитывает выполнить свое обещание, согласно которому 100 млн доз вакцин будут распределены в США в течение первых 100 дней его работы в новой должности.

"Акции производителей конопли для медицинских целей продолжили дорожать в течение недели в связи с недавней победой демократов на выборах в Джорджии. Такой исход выборов способствует повышению стоимости бумаг крупных производителей медицинской марихуаны, в частности GWPH Pharmaceuticals. Спрос на сырьевые товары остается высоким, стоимость коксующегося угля за неделю подскочила на 18,5%. Пшеница подорожала на 13%. Несмотря на то, что цены на нефть в условиях турбулентности снизились до $54,62/барр. за неделю после достижения $57,4/барр., недельного максимума, американские нефтесервисные компании стали вторыми по темпам роста с 11 по 15 января, прибавив 4%", - указывают аналитики ITI Capital.

Мировые нефтегазовые компании, в частности Occidental, Apache, Concho Resources, Exxon, Лукойл и BP, оказались среди лидеров роста, также в плюсе закрыли неделю банки. По мнению экспертов инвесткомпании, продолжающейся ротации способствует динамика акций самых перепроданных секторов и акций нефтегазовых компаний. В этих условиях индекс Russel 2000 и индекс Russel 600 компаний малой капитализации вышли в лидеры роста (1,5%), если брать в расчет рынки развитых стран.

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