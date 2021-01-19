Цена золота может снизиться до $1810 за унцию - Sber CIB

Цена золота может снизиться до $1810 за унцию, если доллар продолжит укрепление на глобальном рынке, говорится в комментарии Sber CIB.

"Тревожная ситуация с COVID-19 благоприятна для цен на золото. При этом инвесторов беспокоят сообщения о побочных эффектах вакцин. Сильные данные по промышленному производству и ВВП за 4К20, вышедшие вчера в Китае, также поддержали котировки металла. Доллар может продолжить укрепляться на глобальном рынке, в результате чего цены на золото могут снизиться до $1 810 за унцию", - полагают аналитики инвестбанка.

Платина и палладий продолжают торговаться на высоких уровнях конца прошлого года (соответственно около $1 100 и $2 400 за унцию). При этом родий с начала года подорожал на 25%, превысив отметку $21 000 за унцию. По мнению экспертов Sber CIB, ценам металлов платиновой группы обеспечивает хорошая статистка автопродаж в Китае и США. Аналитики ожидают структурного дефицита рынка палладия и профицита рынка платины в 2022-2023 гг. C учётом этого фактора, а также роста цен на родий, палладий имеет хорошие шансы подорожать относительно текущих уровней.

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