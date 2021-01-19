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19 января 2021 года 17:07
Возможно укрепление рубля в ближайшие дни - "Открытие Брокер"
Возможно продолжение укрепления курса рубля к доллару в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции во вторник, пользуясь глобальной слабостью доллара, констатирует ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4090 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,56%, на неделю снизились до 4,58%, а на месяц остались на уровне 4,69%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,12%, но рынок пока игнорирует данный факт. "В локальном плане у рубля предстоят налоговые платежи, а также очередные размещения ОФЗ на аукционах Минфина в среду, 20 января. Риторика из Европы по поводу бывшего "берлинского пациента" пока не беспокоит из-за отсутствия реальной конкретики. Поэтому можем предположить, что рубль способен сохранить позитивный настрой ещё на пару дней, учитывая, что нефть вновь уверенно торгуется выше $55 за баррель", - пишет Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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