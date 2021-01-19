Рубль днем продолжает повышаться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 19 января. Доллар продолжает дешеветь, евро отыграл потери и перешел к небольшому повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растерял часть прироста первой половины сессии в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,48 руб./EUR1, подорожав на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,4 копейки - до 80,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 января на 24,92 копейки, до 73,7243 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,4 копейки, до 89,2064 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару, но развернулся вниз к евро на дневных торгах. Участники внутреннего рынка принимают во внимание динамику валют на Forex, где доллар возобновил активное снижение к большинству валют, в том числе к евро, на фоне роста надежд на принятие дополнительных мер поддержки экономики США и более активных мер борьбы с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

При этом у инвесторов сохраняются некоторые сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

Кроме того, в центре внимания рынков во вторник - слушания в Комитете по финансам Сената, где выступит Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Байденом на пост министра финансов.

Комитет по финансам Сената должен одобрить кандидатуру Йеллен на посту главы американского Минфина, прежде чем этот вопрос будет вынесен на голосование в Сенате.

Согласно подготовленному для выступления Йеллен тексту, который оказался в распоряжении The Wall Street Journal, она призовет законодателей поддержать масштабные меры стимулирования экономики. По мнению Йеллен, американской экономике может грозить более длительная и более болезненная рецессия без новых стимулов.

Йеллен также предстоит ответить на вопросы сенаторов, в том числе, возможно, касающиеся валютной политики. Накануне WSJ сообщила со ссылкой на свои источники, что Йеллен заявит о своей приверженности подходу, при котором курс доллара регулируется рынком.

Участники внутренних торгов продолжают отслеживать ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан сразу после своего возвращения из Германии, а также реакцию на это со стороны западных стран.

Европарламент включил в повестку дня открывшейся январской пленарной сессии дополнительный пункт в связи с арестом в Москве Навального, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк. "Европарламент добавил на пленарное заседание на завтра (вторник - ИФ) дебаты по теме Навального", - написал Йозвяк в минувший понедельник в "Твиттере". Он уточнил, что голосование по этому пункту состоится в четверг, 21 января.

Как сообщило 17 января пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший из Германии в РФ Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции в понедельник заключил Навального под стражу до середины февраля. "Суд арестовал Навального на 30 суток, то есть до 15 февраля", - сказал "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

"Новости о принятии очередного стимулирующего пакета могут оказывать умеренную поддержку рисковым активам, однако мировые рынки акций с начала года уже продемонстрировали заметный рост, соответственно, в текущие цены уже заложена значительная часть позитива. Очевидно, что представленный пакет помощи не является последним, и, вероятно, уже в феврале команда Байдена представит новый законопроект с акцентом на создание рабочих мест и инвестиции в инфраструктуру", - отмечает управляющий активами компании "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский.

"Помимо глобального фона для рубля важным фактором остаются политические новости. Пока реакция на задержание Навального в Москве была минимальной, но санкционные риски увеличиваются, что делает рублевые активы менее привлекательными в сравнении с активами других развивающихся рынков. Тем не менее, сезонность первого квартала продолжит поддерживать рубль, поэтому в отсутствие реализации геополитических рисков сохранится потенциал для дальнейшего укрепления", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...Негативным фактором для рубля может стать усиление санкционной риторики в отношении России со стороны западных стран в связи с арестом Навального сразу после его возвращения в РФ. CDS на российские гособлигации пока не отреагировали на угрозы введения дополнительных санкций против России, однако в дальнейшем нельзя исключать роста страновой премии за риск, что может отрицательным образом сказаться на курсе рубля. Среди позитивных моментов, которые могут поддержать российский рубль в ближайшие дни, можно отметить фактор налогового периода. Так, до 25 января должны быть уплачены первый платеж по НДС за четвертый квартал 2020 года, акцизы и НДПИ за декабрь 2020 года", - говорит ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Анна Зайцева.

Цены на нефть повышаются во вторник днем в связи с ослаблением доллара на мировом рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,39% - до $55,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,55% к уровню закрытия рынка в пятницу - до $52,65 за баррель. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Банк России во вторник, 19 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и спросе 724,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,13% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 января, банки разместили 1 трлн 80 млрд рублей (при лимите 1 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 129,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ 19 января также провел доразмещение 41-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 9 млрд 798,2 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,69%, 4,9% и 4,88% годовых соответственно.