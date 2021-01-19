"Финам" рекомендует покупать акции P&G с прогнозной ценой $175,14

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции компании Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной ценой $175,14 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Наша рекомендация по акциям P&G - "покупать", а целевая цена на октябрь 2021 года составляет $175,14, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Наталия Аседова.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

-20 января американская компания P&G представит финансовые результаты за второй фискальный квартал 2021 финансового года. "По нашим оценкам, скорректированная прибыль на одну акцию может составить порядка $1,50-1,51, а выручка достичь примерно $19-19,3 млрд благодаря сохраняющемуся высокому спросу на чистящие средства и стиральные порошки в условиях пандемии", - отмечает Аседова.

- В минувшем квартале локомотивом продаж стало направление Fabric&Home Care, где выручка возросла на 10% г/г. В то же время высокий спрос на бытовую химию привел к увеличению объемов ее реализации на 30% г/г по всему миру.

- Компания стремится развивать электронную коммерцию, что также способствует улучшению ее финансовых результатов, принимая во внимание тот факт, что люди стали активнее совершать покупки через интернет.

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