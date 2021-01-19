Акции "АЛРОСА" привлекательны для покупки - "Велес Капитал"

Акции "АЛРОСА" привлекательны для покупки в настоящее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "АЛРОСА" во вторник растут в том числе на фоне новостей о повышении цен на алмазы компанией De Beers. В целом "АЛРОСА" рассчитывает на улучшение фундаментальных факторов рынка в этом году, что делает её акции привлекательными", - отмечает Кожухова.

С технической точки зрения, указывает эксперт инвесткомпании, при положении выше 101 руб. бумаги "АЛРОСА" обладают неплохими краткосрочными и среднесрочными перспективами роста и могут вернуться к январскому пику 108,88 руб. после периода нисходящей коррекции. "У текущих уровней уже можно пробовать открывать "лонги", но помнить, что котировки еще могут развернуться и дойти до 101 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при ухудшении общих настроений", - предупреждает аналитик.

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