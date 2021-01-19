Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги в диапазоне 3750-3800 пунктов во вторник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3750-3800 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка скорректировался до уровня 3750 пунктов, отрабатывая паттерн "двойная вершина". Технические индикаторы дают смешанную картину. RSI отошел от зоны перекупленности, поэтому возобновление восходящего движения стало более вероятным. В то же время MACD вновь перешел на отрицательную территорию", - отмечает аналитик Михаил Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.