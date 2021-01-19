Спрос на нефть в ближайшее время может снизиться - Райффайзенбанк

Спрос на нефть в ближайшее время может снизиться, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"После взлета выше $56/барр. марки Brent на прошлой неделе, в понедельник цена опускалась ниже $54/барр., но уже во вторник вновь торгуется ближе к $55/барр. В пользу коррекции участники рынка отмечают слишком оптимистичный и быстрый рост котировок, тогда как ситуация со спросом остается напряженной и может ухудшиться из-за новых ограничительных мер в любой момент. Но оптимисты на рынке справедливо аргументируют, что благодаря вакцинам спрос так или иначе восстановится, а остановки во время пути не сильно отразятся на финальной точке восстановления потребления нефти и нефтепродуктов", - отмечает аналитик банка Андрей Полищук.

Эксперт полагает, что коррекция в ближайшее время возможна и без новых ограничительных мер, так как резкий эффект от применения вакцин, по его мнению, несколько переоценен рынком. В ситуации с коронавирусом пока не видно существенных улучшений, а восстановление спроса неоднозначно. Так, запасы нефти в США действительно сокращаются уже пятую неделю подряд, и за это время они упали на существенные 21 млн барр. Но в тот же период запасы дизеля и бензина выросли на 20 млн барр. Таким образом, снижение запасов, скорее, говорит о росте спроса на первичный продукт - нефть, а не на его производные. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время с накоплением запасов конечной продукции нефтепереработчики в США снизят спрос и на саму нефть.

Важным аргументом для дальнейшего роста цен является невозможность США нарастить добычу при текущих условиях, полагает Полищук. Он также считает, что США не смогут заметно увеличить добычу в ближайшее время даже при высоких ценах. "Мы уже наблюдаем увеличение активных нефтяных буровых установок (до 287 шт., + 67% к минимуму в августе), но добыча в стране держится на уровне 11 млн барр./сутки. Такая ситуация говорит, скорее, о том, что производители выбирают наиболее подготовленные участки для поддержания добычи, а не ее роста, что требует существенных финансовых вливаний", - указывает эксперт.

"Таким образом, мы считаем, что если цены на нефть будут и дальше расти, то дополнительное предложение, скорее, появится не от США, а от других производителей, в том числе стран-участников ОПЕК+, которые, вероятно, будут обсуждать дальнейшее смягчение ограничений уже в ближайшие месяцы. В итоге мы полагаем, что данные по запасам в США и новости о развитии ситуации с коронавирусом могут спровоцировать коррекцию в ценах уже в ближайшие недели. Более существенный рост цен на нефть, скорее, стоит ожидать во второй половине года с нормализацией мировых запасов нефти, которая ожидается лишь к концу года", - заключает эксперт Райффайзенбанка.

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