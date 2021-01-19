"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,844 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,29%, стоп-приказ: 0,748 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "ОГК-2" - крупнейшая российская компания тепловой генерации, основными видами деятельности являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. По итогам 2020 г. дивиденды могут достичь 6,7 млрд руб., что при текущих доходностях ОФЗ делает компанию привлекательной альтернативой вложениям в инструменты с фиксированной доходностью", - отмечают эксперты "Финама".

С технической точки зрения, бумага торгуется у зоны сопротивления, расположенной в районе 0,8-0,81 руб. "Котировки находятся выше 50 дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп заявки на 0,748 руб., риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск - 2,05", - указывают эксперты.

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