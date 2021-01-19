Акции Intel в течение I полугодия 2021г могут вырасти до $66 за штуку - BCS Express

Акции Intel Corp. в течение I полугодия могут вырасти до $66 за штуку, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

По мнению аналитика, в краткосрочной перспективе все еще не исключено снижение - войти в позицию можно сейчас, а при локальных снижениях усредняться. По мере приближения выхода отчета покупатели могут активизироваться. Если ожидания вокруг результатов выше консенсуса окажутся верными, то вскоре акции Intel преодолеют отметку в $60 и начнут движение к уровням выше $62. На уровне $52 можно выставить стоп-лосс, полагает Гаврилов.

"Долгосрочная перспектива пока выглядит более устойчивой, на горизонте полугода акции способны вырасти к $66 - текущая цель. Это может произойти и раньше, если ближайший отчет окажет стимулирующее действие, а в I полугодии 2021г будут положительные корпоративные события", - отмечает эксперт BCS Express.

Акции Intel последние пару лет не показывают устойчивого роста, периодически снижаясь и восстанавливаясь. Текущая цена ниже максимума 2020 г. - на 9,9%. На прошлой неделе компания сообщила, что на пост генерального директора будет назначен Пэт Гелсинджер. Он является ветераном отрасли и работал в Intel 30 лет. Инвесторы встретили новость позитивно.

Также эксперт инвесткомпании обращает внимание на то, насколько Intel отстает в технологической гонке. Например, тайваньский производитель полупроводников TSMC производит 5-нанометровые чипы. Они уже принесли 20% всей выручки компании в IV квартале 2020 г., следует из отчета. При этом компания работает над 3-нанометровыми транзисторами.

"Долгосрочная перспектива Intel становится более позитивной благодаря смене генерального директора, но речь идет о диапазоне нескольких лет. Краткосрочная перспектива при этом также сменилась на позитив: в Intel заявили, что финансовые результаты за IV квартал 2020 г. могут быть лучше ожиданий. Отчет ожидается уже 21 января", - заключает Гаврилов.

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