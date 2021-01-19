Факторы риска для рубля возрастают - "Финам"

Факторы риска для рубля возрастают, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Под конец прошлой и в начале текущей недели спрос на рисковые активы заметно снизился из-за усилившихся опасений относительно пандемии Covid-19. Темпы роста заболеваемости в мире остаются довольно высокими, из-за чего в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные меры. При этом в США и Европе наблюдаются проблемы с поставками вакцин. Также стоит отметить тревожные известия о тяжелых побочных эффектах вплоть до летальных исходов после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna в США, Норвегии, Германии и др., что может снизить уровень доверия населения к этим вакцинам и привести к замедлению темпов вакцинации. Вкупе это может отдалить возвращение мировой экономики к нормальному функционированию. В этих условиях потенциал дальнейшего роста спроса на рисковые активы, в том числе рубль, выглядит ограниченным, тогда как вероятность его ослабления увеличивается", - указывают эксперты инвесткомпании.

Также аналитики "Финама" обращают внимание на переход Минфина к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила после девятимесячного перерыва. Так, в период с 15 января по 4 февраля объемы покупки составят 7,1 млрд руб. в день, или 106,3 млрд руб. за весь период. Кроме того, в конце прошлого года завершились операции Банка России по продаже валюты, полученной от сделки с акциями Сбербанка, что вкупе с продажами Минфина оказывало стабилизирующее воздействие на курс нацвалюты. "Таким образом, поддержка рубля со стороны регуляторов полностью устранена, и в случае коррекции на мировых рынках российская валюта может оказаться под давлением", - предупреждают эксперты.

Еще одним негативным фактором для рубля, на взгляд аналитиков "Финама", может стать усиление санкционной риторики в отношении России со стороны западных стран в связи с арестом А. Навального сразу после его возвращения в РФ. CDS на российские гособлигации пока не отреагировали на угрозы введения дополнительных санкций против России, однако в дальнейшем нельзя исключать роста страновой премии за риск, что может отрицательным образом сказаться на курсе рубля.

Среди позитивных моментов, которые могут поддержать российский рубль в ближайшие дни, эксперты инвесткомпании выделяют фактор налогового периода. Так, до 25 января должны быть уплачены первый платеж по НДС за IV квартал 2020 года, акцизы и НДПИ за декабрь 2020 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.