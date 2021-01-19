Спрос на акции банковского, металлургического и нефтегазового секторов повысится во вторник - Альфа-банк

Спрос на акции банковского, горно-металлургического и нефтегазового секторов повысится во вторник, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Новостной фон во вторник неоднозначен, однако рынки проявляют аппетит к риску, - отмечает аналитик банка Джон Волш. - Мы ожидаем, что российский рынок акций во вторник сохранит восходящую динамику на протяжении всего дня на фоне роста цен на нефть и укрепления курса рубля после небольшого ослабления доллара в связи с сомнениями по поводу того, какую часть пакета стимулов Байдена одобрят республиканцы в Конгрессе".

Бывшая председатель ФРС США Джанет Йеллен, которую избранный президент Д. Байден собирается назначить на пост министра финансов, выступит сегодня перед Финансовым комитетом Сената в рамках слушаний по утверждению ее кандидатуры в Сенате. Как ожидается, г-жа Йеллен сообщит законодателям о рисках более длительной и болезненной рецессии, если конгресс не одобрит дополнительных мер поддержки, и призовет их к "масштабным действиям", направленным на стимулирование восстановления экономики, отмечает эксперт банка.

"Мы ожидаем, что на российском рынке акций вновь появится спрос на акции циклических компаний, и инвесторы будут интересоваться бумагами банковского, горно-металлургического и нефтегазового секторов", - заключает Волш.

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