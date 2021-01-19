Вероятно преобладание продавцов на рынке ОФЗ в ближайшие недели - BCS Express

Вероятно преобладание продавцов на рынке ОФЗ в ближайшие недели, говорится в комментарии BCS Express.

"В ближайшие недели на рынке ОФЗ могут преобладать продавцы, однако более существенного снижения не ожидается. Ключевые негативные факторы уже отражены в котировках. Корпоративные бумаги могут начать отыгрывать смещение кривой ОФЗ, особенно это касается бумаг эмитентов из первого эшелона. При этом в бумагах с доходностью выше 7% спрос может оставаться стабильным, и распродажи будут иметь точечный характер", - считает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Ключевым фактором давления на российские долговые бумаги выступает рост инфляционных рисков, отмечает аналитик BCS Express. По итогам 2020 года инфляция в России, по оценке Росстата, составила 4,9%. В январе 2021 года инфляция ускорилась и составила 0,4% в первой декаде месяца. На этом фоне уверенность рынка в завершении цикла снижения ставок укрепилась, спрос в средних и длинных бумагах ослаб, констатирует Галактионов. Дополнительное сдерживающее влияние на покупки российских суверенных бумаг оказало обострение политического диалога с Европой и США, что увеличивает санкционные риски, обращает внимание эксперт.

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