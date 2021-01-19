Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74 руб./$1 во вторник - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне 73,5-74 руб./$1, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Геополитические риски в целом и внутриполитические в частности присутствуют в РФ давно и частично в ценах. Больший негатив можно ждать лишь в случае качественного изменения санкционной истории после инаугурации Байдена, но прояснения этого вопроса ждем лишь в ближайшие месяцы. Отношение спекулянтов к рублю, судя по последним данным CFTC, в начале года немного стабилизировались на уровне небольшого "лонга" в объеме около 7% от общего количества открытых позиций, - пишет Полевой в комментарии компании. - Пока же рубль будет ощущать поддержку от экспортных продаж (до конца текущей недели и в начале следующей) и общего улучшения сезонности платежного баланса (в ближайшие месяцы). На вторник ориентируемся на диапазон 73,50-74,00 руб./$1 при сохранении наших среднесрочных целей в 72,00-72,50 руб./$1".

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