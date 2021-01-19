BCS Express открыл торговую идею: покупать GDR X5 Retail Group с целью 3130 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать GDR X5 Retail Group от уровня 2735 руб. с целью 3130 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования до 5 месяцев. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: 2400 руб., говорится в комментарии эксперта инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева.

Дивиденды X5 Retail Group за 2020 г. могут увеличиться в пределах 50% относительно выплат за 2019г, сообщала финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич. По итогам 2019г было выплачено 110,47 руб. на акцию. За 2020г при росте выплат в 1,5 раза дивиденды могут составить около 166 руб. на бумагу. Увеличение размера выплат традиционно воспринимается инвесторами позитивно и должно поддержать бумаги, полагает эксперт BCS Express. Кроме того, компания недавно улучшила дивидендную политику, увеличив частоту выплат и их прогнозируемость.

"X5 Retail на текущий момент лидер российского рынка продуктового онлайн ритейла. В будущем компания может лишь усилить позиции в этом быстрорастущем сегменте за счет разветвленной розничной сети и выстроенной логистики. Только лишь сообщения о том, что компания в отдаленной перспективе обсуждает IPO своих онлайн сервисов привело к росту бумаг. В дальнейшем новости по развитию данного направления также могут стать драйверами для подъема акций", - отмечает Пучкарев.

Также в комментарии отмечается, что продуктовый ритейл прошел острый период пандемии безболезненно и даже сумел нарастить финансовые результаты. Эпидемиологическая ситуация на текущий момент улучшилась - жестких локдаунов как было весной 2020 г. в России уже не ожидается - однако она все еще остается напряженной. В данной ситуации поведение потребителей остается смещенным с посещения кафе и ресторанов в пользу домашнего питания. При поддержке данного фактора финансовые показатели X5 Retail могут оставаться сильными в ближайшие кварталы, считает Пучкарев.

Аналитик инвесткомпании обращает внимание на техническое отставание: с начала ралли российского рынка в ноябре акции X5 Retail снизились на 2% против роста акций Магнита на 11%, Ленты - на 27% и индекса Мосбиржи - на 30%. При этом очевидных фундаментальных причин для такого отставания не прослеживается. То есть, на взгляд эксперта, можно предположить, что более слабая динамика X5 - временное явление, и спред относительно конкурентов должен постепенно сократиться.

Среди существующих факторов риска Пучкарев отмечает снижение доходов населения, геополитические риски и коррекцию на российском фондовом рынке в целом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.