Возможностей для укрепления у евро больше, чем для ослабления - "Альфа-Капитал"

Возможностей для укрепления по отношению к доллару у евро по-прежнему больше, чем для ослабления, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Курс евро к доллару США в первые две недели торгов текущего года сначала обновил локальные максимумы в районе 1,234, а затем начал снижаться, и во вторник утром курс находился в районе 1,207, констатирует эксперт компании. "Поводом для разворота стал, похоже, рост доходностей казначейских облигаций США, этот фактор сейчас важен, так как одной из важных причин укрепления евро в прошлом году является уменьшение дифференциала между ставками в долларах и евро", - пишет Брагин.

Тем не менее, считает аналитик, возможностей для укрепления у евро по-прежнему больше, чем для ослабления. Это связано и с сохранением уменьшенного дифференциала ставок, и с улучшением координации действий стран ЕС по вопросам антикризисных мер, и с уменьшением неопределенности, связанной с Brexit, отмечает Брагин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.