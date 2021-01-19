Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижается к доллару и евро в связи с сокращением активности инвесторов накануне празднования Дня Лютера Кинга в США. Кроме того, давление на курс рубля оказывает возможность ухудшения отношений между РФ и другими странами из-за ситуации с известным оппозиционером. В течение этой недели внимание рынков будет приковано к вступлению в должность президента США Джо Байдена, а также к выступлению Джанет Иеллен, которая может занять пост министра финансов. Информация о сроках принятия мер стимулирования американской экономики окажет влияние на мировые площадки. Курс отечественной валюты в краткосрочной перспективе останется под давлением внешних факторов, но поддержку котировкам окажет налоговый период января и повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны российских компаний", - отмечает Тузов.

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне слабой динамики восстановления спроса в Азии и отсутствия серьезного сокращения заболеваемости коронавирусом в мире несмотря на применение вакцин, указывает эксперт инвесткомпании. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33% и составила 54,92 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,13% и составила 52,29 за баррель.

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