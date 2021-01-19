Минфин, возможно, предложит на аукционах в среду ОФЗ-26234 и ОФЗ-52003-ИН - Sber CIB

Минфин, возможно, предложит рынку на аукционах в среду пятилетние номинальные ОФЗ-26234 (с датой погашения в июле 2025 года) и 10-летние ОФЗ-52003-ИН (с датой погашения в июле 2030 года), говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты Sber CIB полагают, что на текущей неделе Минфин предложит рынку на аукционах пятилетние номинальные ОФЗ-26234 (с датой погашения в июле 2025 года), а также, возможно, индексируемые к инфляции 10-летние ОФЗ-52003 (с датой погашения в июле 2030 года), так как эти бумаги пользуются хорошим спросом. "До объявления Минфина по аукционам доходности ОФЗ, скорее всего, существенно не изменятся. Если же ведомство в итоге предложит несколько номинальных выпусков без ограничений по объёму, доходности могут подняться еще на 2-4 б. п." - указывают аналитики в своем комментарии.

Аналитики Sber CIB отмечают, что во вторник утром глобальный настрой стал более позитивным, и рубль сумел укрепиться до 73,8 руб./$1. Не исключено, что после начала торгов в США российская валюта снова подешевеет, однако если геополитическая напряженность не усилится, рубль может удержаться вблизи 74 руб./$1.

По мнению аналитиков Sber CIB, во вторник цены на нефть, скорее всего, будут снижаться на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Азии и ужесточения карантинных мер. Эксперты считают, что котировки Brent отступят ниже $54,4-54,6/барр., но удержатся выше $53,9/барр. В центре внимания будут данные по производительности бурения в США, а также ежемесячный обзор МЭА по рынку нефти - возможно, агентство пересмотрит оценку глобального спроса на нефть и объёмов нефтедобычи в США на 2021 год.

Также аналитики Sber CIB считают, что российский рынок акций может умеренно вырасти во вторник при относительно благоприятном внешнем фоне, а также ввиду начавшейся в стране массовой вакцинации. Впрочем, отмечают эксперты инвестбанка, потенциал роста может быть ограничен.

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