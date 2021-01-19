Идея дня: акции Lumentum, скорее всего, покажут опережающий рост в 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Входящие в топ-10 "ВТБ Мои Инвестиции" акции Lumentum Holdings Inc, скорее всего, продолжат показывать опережающий рост в 2021 году, говорится в комментарии инвестбанка.

"Входящий в наш топ-10 акций США Lumentum ведет переговоры о покупке Coherent, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. Рыночная капитализация Coherent -$3,7 млрд - примерно вдвое меньше, чем у Lumentum. Мы считаем, что если сделка состоится, Lumentum займет лидирующие позиции на рынке лазеров и получит значимую синергию в научных разработках и продажах. Акции Lumentum, скорее всего, продолжат показывать опережающий рост в 2021 году", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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