Утренние прогнозы: внешний фон располагает к незначительному росту рынка акций в начале торгов вторника

Аналитики ждут незначительного роста российского рынка акций на открытии во вторник, рассчитывая на поддержку слабо позитивного внешнего фона.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, Brent незначительно дорожает. Большинство азиатских индексов торгуются в плюсе. Доллар США возобновил ослабление, реагируя на позицию будущего министра финансов Джанет Йеллен по вопросу стимулов. CAD, NZD и AUD отыгрывали от 0,15% до 0,3% у американского конкурента. В качестве значимого риска для рынков могут быть новости о вакцинации американскими препаратами. Масштабное применение привело к появлению сообщений о множестве побочных эффектов. Российский рынок акций может начать день с осторожного роста".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник внешний фон "зовет" к продолжению покупок. Американские фьючерсы прибавляют около 0,5-0,6%. На полпроцента подорожала нефть, пытаясь удержать отметку $55 за баррель. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Так что если внешний фон не начнет ухудшаться, то у индекса Мосбиржи есть все шансы попробовать закрепиться выше отметки 3500 пунктов. Техническое сопротивление проходит примерно в 20-30 пунктах выше этой отметки, и лишь после его пробития можно будет строить прогнозы относительно зарождения новой полноценной волны роста. Впрочем, мы бы не рекомендовали делать агрессивные покупки: во второй половине января по российским акциям очень часто проходит коррекция".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся умеренно благоприятном внешнем фоне. На графике индекса Мосбиржи мы видим, что локальный боковой коридор сохранил актуальность. Стоит внимательно следит за областью 3425-3440 пунктов по индексу Мосбиржи. Это ключевая реперная точка. В случае закрытия сессии ниже этого рубежа далее цели коррекции сместятся в сторону 3320-3330 пунктов. Что касается сценария с обновлением исторических максимумов, то для его реализации нужно возвращаться и закрепляться выше 3500 пунктов. В таком случае ориентиры сдвинутся к 3600-3620 пунктам".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Улучшение внешнего фона и удержание котировок нефти марки Brent у отметки $55/барр. позволяют рассчитывать на позитивный ход торгов российскими акциями. Мы ждем во вторник развития движения индекса Мосбиржи в направлении верхней границы диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он находится последние дни. По нашему мнению, потенциал роста рынка пока выглядит ограниченным ввиду хрупкости ситуации на рынке нефти и вероятного ухудшения настроений на глобальных рынках - мы по-прежнему видим перспективу возобновления движения индекса Мосбиржи к отметке 3400 пунктов к концу недели".

"Атон": "Отечественный фондовый рынок откроется ростом на 0,5%".