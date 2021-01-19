Возможен рост индекса Мосбиржи к 3500 пунктам во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет расти к уровню 3500 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Улучшение внешнего фона и удержание котировок нефти марки Brent у отметки $55/барр. позволяют рассчитывать на позитивный ход торгов российскими акциями. Мы ждем во вторник развития движения индекса МосБиржи в направлении верхней границы диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он находится последние дни, - пишет эксперт ПСБ Евгений Локтюхов. - По нашему мнению, потенциал роста рынка пока выглядит ограниченным ввиду хрупкости ситуации на рынке нефти и вероятного ухудшения настроений на глобальных рынках - мы по-прежнему видим перспективу возобновления движения индекса Мосбиржи к отметке 3400 пунктов к концу недели".

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