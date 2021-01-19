Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и комментарии политиков:

- Группа "Эталон" представит операционные результаты;

- В течение дня в Германии выйдут индекс потребительских цен и индексы ZEW, в РФ - данные по счёту текущих операций и индекс потребительского доверия;

- В 18:00 МСК в Сенате США выступит Джанет Йеллен, кандидат на пост министра финансов США, ранее возглавлявшая ФРС. Также ожидается выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.