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19 января 2021 года 09:40
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и комментарии политиков: - Группа "Эталон" представит операционные результаты; - В течение дня в Германии выйдут индекс потребительских цен и индексы ZEW, в РФ - данные по счёту текущих операций и индекс потребительского доверия; - В 18:00 МСК в Сенате США выступит Джанет Йеллен, кандидат на пост министра финансов США, ранее возглавлявшая ФРС. Также ожидается выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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19 января 2021 года 10:31
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта снижается к доллару и евро в связи с... читать дальше
.19 января 2021 года 10:18
Минфин, возможно, предложит рынку на аукционах в среду пятилетние номинальные ОФЗ-26234 (с датой погашения в июле 2025 года) и 10-летние ОФЗ-52003-ИН (с датой погашения в июле 2030 года), говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что на текущей неделе Минфин... читать дальше
.19 января 2021 года 10:13
Входящие в топ-10 "ВТБ Мои Инвестиции" акции Lumentum Holdings Inc, скорее всего, продолжат показывать опережающий рост в 2021 году, говорится в комментарии инвестбанка. "Входящий в наш топ-10 акций США Lumentum ведет переговоры о покупке Coherent, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на... читать дальше
.19 января 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: внешний фон располагает к незначительному росту рынка акций в начале торгов вторника
Аналитики ждут незначительного роста российского рынка акций на открытии во вторник, рассчитывая на поддержку слабо позитивного внешнего фона. читать дальше
.19 января 2021 года 09:52
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет расти к уровню 3500 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Улучшение внешнего фона и удержание котировок нефти марки Brent у отметки $55/барр. позволяют рассчитывать на позитивный ход торгов российскими акциями. Мы ждем во... читать дальше
.19 января 2021 года 09:34
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются во вторник. Нефть Brent дорожает во вторник, WTI стабильна. читать дальше
.19 января 2021 года 09:32
Москва. 19 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.19 января 2021 года 09:31
Рубль, скорее всего, будет укрепляться к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На сложившемся внешнем фоне на старте торгов во вторник ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль в... читать дальше
.19 января 2021 года 09:23
Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается закрепиться выше 3500 пунктов во вторник, говорится в комментарии "Алор Брокер". Динамику российского рынка акций лучше западных аналогов в понедельник можно объяснить лишь продолжающимся притоком средств инвесторов на рынок, считает главный аналитик... читать дальше
.19 января 2021 года 09:12
Котировки акций "Юнипро" могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Юнипро" могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Поступательный подъем видим в акциях "Юнипро" (+1,8%), воспринимаемых в качестве консервативной дивидендной фишки. Стоимость бумаг подобралась к 3 руб. и, на... читать дальше
.19 января 2021 года 09:01
Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся умеренно благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "На графике индекса Мосбиржи мы видим, что локальный боковой коридор сохранил актуальность. Прокол его нижней границы оказался ложным, а это... читать дальше
.18 января 2021 года 19:35
Рубль вечером несколько сократил потери к доллару и евро из-за снижения активности игроков в выходной день в США
Москва. 18 января. Доллар и евро растеряли часть роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного отыграл потери первой половины дня к бивалютной корзине, вызванные увеличением политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после приземления самолета. читать дальше
.18 января 2021 года 19:34
Рубль вечером несколько сократил потери к доллару и евро из-за снижения активности игроков в выходной день в США
Москва. 18 января. Доллар и евро растеряли часть роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного отыграл потери первой половины дня к бивалютной корзине, вызванные увеличением политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после приземления самолета. читать дальше
.18 января 2021 года 19:31
Москва. 18 января. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне стагнации нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи подрос на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в росте обновившие максимумы АДР Ozon и ГДР TCS Group. читать дальше
.18 января 2021 года 19:01
Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется выше 3500 пунктов во вторник, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Фондовые индексы за рубежом преимущественно в минусе. Новости о распространении пандемии перевешивают позитивные факторы. В Китае введен карантин в нескольких... читать дальше
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