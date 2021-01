Brent подорожала до $55,08 за баррель

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются во вторник. Нефть Brent дорожает во вторник, WTI стабильна.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются во вторник, однако китайский Shanghai Composite снижается.

Поддержку рынкам оказывают растущие надежды на принятие дополнительных мер поддержки экономики США и более активных мер борьбы с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января, пишет Associated Press.

"Усиление оптимизма инвесторов в преддверии инаугурации является четким сигналом, что рынок склоняется к тому, чтобы одобрить политическую повестку администрации Байдена на раннем этапе", - говорит эксперт Axi Стивен Иннес.

В то же время у инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

Участники рынков также продолжают следить за распространением коронавируса в странах региона и во всем мире.

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК вырос на 1,4%.

Лидером роста среди компонентов индекса Nikkei 225 являются акции Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., которые прибавляют в цене 13,5%. Котировки акций Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. растут на 7,6%.

Во вторник также дорожают бумаги японских автопроизводителей: цена акций Mazda Motor Corp. увеличивается на 5,4%, Suzuki Motor Corp. - на 3,9%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 3,8%.

Китайский Shanghai Composite к 8:46 мск снизился на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. - на 9,1%. Бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. прибавляют в цене 5,2%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 4,7%.

Тем временем капитализация автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. уменьшается на 0,6%, страховой компании Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. - также на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 2,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,5%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подскочили в цене на 14,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,9% и на 0,7%. Котировки акций нефтяной компании Oil Search Ltd. увеличились на 1,6%.

Нефть Brent дорожает во вторник, WTI, основные торги которой не проводились накануне из-за выходного в США, стабильна.

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi.

В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $55,08 за баррель, что на $0,33 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 18 января эти контракты подешевели на $0,35 (0,6%) - до $54,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,32 за баррель, что на $0,04 (0,08%) ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

В центре внимания рынка во вторник - отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

"Прогнозы спроса вызывают основной интерес, учитывая новые волны локдаунов, которые мы видим в последний месяц или около того", - цитирует агентство Bloomberg аналитика ING Bank NV Уоррена Паттерсона.