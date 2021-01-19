Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются во вторник, однако китайский Shanghai Composite снижается. Поддержку рынкам оказывают растущие надежды на принятие дополнительных мер поддержки экономики США и более активных мер борьбы с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. В то же время у инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

Участники рынков также продолжают следить за распространением коронавируса в странах региона и во всем мире. В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано. Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,38%. Китайский Shanghai Composite к 8:46 мск снизился на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,2%.

В свою очередь нефть Brent слегка дорожает во вторник, в то время как WTI, основные торги которой не проводились накануне из-за выходного в США, немного снижается. Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $54,97 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 18 января эти контракты подешевели на 0,6% - до $54,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,23 за баррель, что на 0,25% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. В понедельник торги этими контрактами в США не проводились из-за праздника.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 13,198 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,327 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 января снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (16-18 января) 0,05%, опустившись до 721,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (-1,68%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,55%) и "МТС-001P-12" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-17" (+0,43%), "Газпромбанк БО-16" (+0,35%) и "РЖД 001P-05R" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.