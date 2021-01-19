.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
ЦБ планирует развить институт информаторов
Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Это следует из информационного доклада "Направления защиты...
 
Летом электронные цифровые подписи начнет выдавать ФНС
С июля 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей (ЭЦП) для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. "В связи с тем что аккредитованным в настоящее время...
 
S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-", прогноз "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг...
 
19 января 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются во вторник, однако китайский Shanghai Composite снижается. Поддержку рынкам оказывают растущие надежды на принятие дополнительных мер поддержки экономики США и более активных мер борьбы с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. В то же время у инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

Участники рынков также продолжают следить за распространением коронавируса в странах региона и во всем мире. В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано. Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,38%. Китайский Shanghai Composite к 8:46 мск снизился на 0,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,2%.

В свою очередь нефть Brent слегка дорожает во вторник, в то время как WTI, основные торги которой не проводились накануне из-за выходного в США, немного снижается. Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $54,97 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 18 января эти контракты подешевели на 0,6% - до $54,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,23 за баррель, что на 0,25% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. В понедельник торги этими контрактами в США не проводились из-за праздника.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 13,198 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,327 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 января снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (16-18 января) 0,05%, опустившись до 721,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (-1,68%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,55%) и "МТС-001P-12" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-17" (+0,43%), "Газпромбанк БО-16" (+0,35%) и "РЖД 001P-05R" (+0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 января 2021 года 10:31
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта снижается к доллару и евро в связи с...    читать дальше
.
19 января 2021 года 10:18
Минфин, возможно, предложит на аукционах в среду ОФЗ-26234 и ОФЗ-52003-ИН - Sber CIB
Минфин, возможно, предложит рынку на аукционах в среду пятилетние номинальные ОФЗ-26234 (с датой погашения в июле 2025 года) и 10-летние ОФЗ-52003-ИН (с датой погашения в июле 2030 года), говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что на текущей неделе Минфин...    читать дальше
.
19 января 2021 года 10:13
Идея дня: акции Lumentum, скорее всего, покажут опережающий рост в 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Входящие в топ-10 "ВТБ Мои Инвестиции" акции Lumentum Holdings Inc, скорее всего, продолжат показывать опережающий рост в 2021 году, говорится в комментарии инвестбанка. "Входящий в наш топ-10 акций США Lumentum ведет переговоры о покупке Coherent, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на...    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: внешний фон располагает к незначительному росту рынка акций в начале торгов вторника
Аналитики ждут незначительного роста российского рынка акций на открытии во вторник, рассчитывая на поддержку слабо позитивного внешнего фона.    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:52
Возможен рост индекса Мосбиржи к 3500 пунктам во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет расти к уровню 3500 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Улучшение внешнего фона и удержание котировок нефти марки Brent у отметки $55/барр. позволяют рассчитывать на позитивный ход торгов российскими акциями. Мы ждем во...    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:40
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и комментарии политиков: - Группа "Эталон" представит операционные результаты; - В течение дня в Германии выйдут индекс потребительских цен и индексы ZEW, в РФ -...    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:34
Brent подорожала до $55,08 за баррель
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются во вторник. Нефть Brent дорожает во вторник, WTI стабильна.    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:31
Вероятно укрепление рубля на торгах во вторник - ПСБ
Рубль, скорее всего, будет укрепляться к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На сложившемся внешнем фоне на старте торгов во вторник ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль в...    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:23
Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 3500 пунктов во вторник - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается закрепиться выше 3500 пунктов во вторник, говорится в комментарии "Алор Брокер". Динамику российского рынка акций лучше западных аналогов в понедельник можно объяснить лишь продолжающимся притоком средств инвесторов на рынок, считает главный аналитик...    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:12
Котировки акций "Юнипро" могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе - BCS Express
Котировки акций "Юнипро" могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Поступательный подъем видим в акциях "Юнипро" (+1,8%), воспринимаемых в качестве консервативной дивидендной фишки. Стоимость бумаг подобралась к 3 руб. и, на...    читать дальше
.
19 января 2021 года 09:01
Вероятно позитивное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express
Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся умеренно благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express. "На графике индекса Мосбиржи мы видим, что локальный боковой коридор сохранил актуальность. Прокол его нижней границы оказался ложным, а это...    читать дальше
.
18 января 2021 года 19:35
Рубль вечером несколько сократил потери к доллару и евро из-за снижения активности игроков в выходной день в США
Москва. 18 января. Доллар и евро растеряли часть роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного отыграл потери первой половины дня к бивалютной корзине, вызванные увеличением политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после приземления самолета.    читать дальше
.
18 января 2021 года 19:34
Рубль вечером несколько сократил потери к доллару и евро из-за снижения активности игроков в выходной день в США
Москва. 18 января. Доллар и евро растеряли часть роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного отыграл потери первой половины дня к бивалютной корзине, вызванные увеличением политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после приземления самолета.    читать дальше
.
18 января 2021 года 19:31
Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, раллировали расписки Ozon и TCS
Москва. 18 января. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне стагнации нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи подрос на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в росте обновившие максимумы АДР Ozon и ГДР TCS Group.    читать дальше
.
18 января 2021 года 19:01
Индекс Мосбиржи во вторник, вероятно, поднимется выше 3500 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется выше 3500 пунктов во вторник, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Фондовые индексы за рубежом преимущественно в минусе. Новости о распространении пандемии перевешивают позитивные факторы. В Китае введен карантин в нескольких...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.