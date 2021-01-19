Вероятно укрепление рубля на торгах во вторник - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет укрепляться к основным мировым валютам на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся внешнем фоне на старте торгов во вторник ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль в начале дня может отступить в район 73,8 руб./$1. В ходе сессии, в случае сохранения позитивного внешнего фона, рубль может предпринять попытку дальнейшего отыгрыша потерь понедельника. При этом до конца недели, на наш взгляд, для американской валюты актуальным остается диапазон 73-75 руб./$1 с сохранением рисков выхода к его верхней границе", - пишет эксперт ПСБ в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.