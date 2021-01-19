Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 3500 пунктов во вторник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается закрепиться выше 3500 пунктов во вторник, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Динамику российского рынка акций лучше западных аналогов в понедельник можно объяснить лишь продолжающимся притоком средств инвесторов на рынок, считает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Причем, отмечает он, значительную часть новых денег обеспечивают внутренние инвесторы.

"Во вторник внешний фон "зовет" к продолжению покупок. Американские фьючерсы прибавляют около 0,5-0,6%. На полпроцента подорожала нефть, пытаясь удержать отметку $55 за баррель. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Так что если внешний фон не начнет ухудшаться, то у индекса Мосбиржи есть все шансы попробовать закрепиться выше отметки 3500 пунктов. Техническое сопротивление проходит примерно в 20-30 пунктах выше этой отметки, и лишь после его пробития можно будет строить прогнозы относительно зарождения новой полноценной волны роста. Впрочем, мы бы не рекомендовали делать агрессивные покупки: во второй половине января по российским акциям очень часто проходит коррекция", - пишет Антонов.

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