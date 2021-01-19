Котировки акций "Юнипро" могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций "Юнипро" могут продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Поступательный подъем видим в акциях "Юнипро" (+1,8%), воспринимаемых в качестве консервативной дивидендной фишки. Стоимость бумаг подобралась к 3 руб. и, на наш взгляд, может продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе. Ключевой драйвер: запуск блока Березовской ГРЭС и последующее увеличение дивидендных выплат", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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