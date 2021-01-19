Вероятно позитивное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся умеренно благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"На графике индекса Мосбиржи мы видим, что локальный боковой коридор сохранил актуальность. Прокол его нижней границы оказался ложным, а это значит, что среднесрочная тенденция все еще остается растущей. Текущая консолидация может быть стандартным "флагом" - промежуточной фигурой в рамках восходящего тренда", - пишет эксперт Василий Карпунин.

По его мнению, стоит внимательно следит за областью 3425-3440 пунктов по индексу Мосбиржи. "Это ключевая реперная точка. В случае закрытия сессии ниже этого рубежа далее цели коррекции сместятся в сторону 3320-3330 пунктов. Что касается сценария с обновлением исторических максимумов, то для его реализации нужно возвращаться и закрепляться выше 3500 пунктов. В таком случае ориентиры сдвинутся к 3600-3620 пунктам", - указывает аналитик BCS Express.

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