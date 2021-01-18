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18 января 2021 года 19:34

Рубль вечером несколько сократил потери к доллару и евро из-за снижения активности игроков в выходной день в США

Москва. 18 января. Доллар и евро растеряли часть роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного отыграл потери первой половины дня к бивалютной корзине, вызванные увеличением политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после приземления самолета.

Курс доллара США составил 73,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,27 руб./EUR1, подорожав на 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,7 копейки - до 80,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного отыграл потери первой половины дня к доллару и евро в связи со снижением активности игроков из-за выходного дня в США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга. Тем не менее, рубль продолжает дешеветь, так как игроки пересматривают риски дальнейшего ухудшения взаимоотношений между Россией и западными странами на фоне их реакции на задержание оппозиционного политика Алексея Навального сразу после его возвращения из Германии, где он с августа прошлого года лечился от последствий отравления.

Как ранее сообщали в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный был задержан в воскресенье, 17 января, за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Уже на следующий день, в понедельник, 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании, которое состоялось в местном отделе полиции, Навального под стражу до 15 февраля. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев. Суд арестовал Навального на 30 суток, то есть до 15 февраля", - сказал он.

Суд в Химках арестовал политика Алексея Навального по итогам "поспешных и закрытых слушаний", перед этим к нему не пускали адвоката, написала в твиттере пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс. "Это вызывает серьезные вопросы о соблюдении всех процедур в ходе этого суда, а также о справедливости и прозрачности российской судебной системы в деле Навального", - заявила она и обратилась через твиттер к российскому МИД.

Еще до суда с призывом к российским властям освободить Навального обратились представители различных мировых властей. С соответствующими заявлениями выступили глава Евросовета, председатель Еврокомиссии, глава дипломатии ЕС, главы МИД США, Великобритании, Германии, Канады, Италии, Нидерландов, внешнеполитические ведомства Франции и Австрии также выпустили соответствующие заявления. Министры иностранных дел стран Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального.

"Задержание Навального умеренно негативно отразилось на рубле и российском фондовом рынке и вызвало резкую реакцию на Западе. Страны ЕС и США осудили действия российских властей и призвали освободить его. Участники рынка сдержанно отреагировали на задержание. Раньше рубль на таких событиях терял больше 1%. Видимо, они ожидают решения суда по избранию мере пресечения", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Тем временем, ключевым событием для мировых рынков на этой неделе будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить запланированные и изложенные им новые стимулы.

Как сообщалось, предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики включает прямые выплаты американцам в размере $1400, временное увеличение выплат безработным, а также повышение минимального уровня заработной платы на федеральном уровне до $15 в час. Эксперты считают, что Байдену не удастся провести его в таком виде через Конгресс.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также выступление в Сенате во вторник Джанет Йеллен, экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутой Байденом на пост министра финансов страны.

По данным источников The Wall Street Journal, Йеллен даст понять, что придерживается подхода, при котором курс доллара должен определяться рынком. Это будет означать, что позицией Минфина будет невмешательство в динамику доллара, от которой часто отступал нынешний президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о необходимости принятия центробанком мер для ослабления доллара.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, новую неделю российский рубль начал со снижения к доллару США и евро, чему способствуют как коррекция в нефти, так и возобновление Минфином РФ покупки валюты в рамках бюджетного правила. "Порядка 7,1 млрд рублей в день ведомство будет направлять на эти цели с 15 января по 4 февраля 2021 года. Сам доллар США укрепляется к корзине валют - индекс DXY растет на 0,11% (90,872 п.). В целом инвесторы сокращают свои позиции в рискованных активах, и это влияет и на стоимость российской валюты. При этом мы считаем, что ослабление рубля выше 75 рублей за доллар на этой неделе маловероятно, в том числе из-за начала налогового периода", - полагает Голубов.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что торги понедельника в целом проходят при пониженной активности участников из-за выходного дня на биржах в США, однако, по его словам, с возобновлением торгов за океаном можно ожидать усиления негативного влияния на рубль факторов санкционного характера.

"В начале недели на большинстве валютных площадок EM также отсутствовал аппетит к риску. Доллар укреплялся во всех основных валютных парах на развивающихся рынках, и российская биржа не являлась исключением. Отсутствие у инвесторов аппетита к риску в целом было обусловлено сохранением неопределенности и затягиванием процесса выделения нового пакета финансовой помощи в США, а также сложной эпидемиологической обстановкой в мире. При этом утренняя макростатистика из Китая, несмотря на дальнейшее восстановление темпов промышленности, в целом оказалась неоднозначной и не смогла придать оптимизма валютам развивающихся рынков", - говорит Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок вновь продолжают дешеветь в ходе волатильной сессии в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,33% - до $54,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,13% - до $52,29 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире.

Обеспокоенность инвесторов также вызывают карантинные меры в Китае, которые, по данным Nikkei, затрагивают 29 млн жителей страны. В КНР шестой день подряд фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом в день.

Однако статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. В четвертом квартале объем ВВП подскочил на 6,5% - таким образом, темпы роста вернулись к докризисному уровню. Эксперты в среднем прогнозировали повышение китайского ВВП на 2,2% в 2020 году и на 6% в октябре-декабре. Тем временем, объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 7,3%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 января на 42,82 копейки, до 73,9735 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,58 копейки, до 89,3304 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на торгах "Московской биржи" в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 56,8 копейки по отношению к пятнице и составил 74,1157 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 800,622 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся в понедельник на 33,06 копейки по отношению к пятнице, до 89,4299 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 36,08 копейки и составил 89,459 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR448,859 млн, из которых EUR143,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR304,894 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,69% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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