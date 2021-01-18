Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, раллировали расписки Ozon и TCS

Москва. 18 января. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне стагнации нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи подрос на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в росте обновившие максимумы АДР Ozon и ГДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3471,92 пункта (+0,6%, утром индекс опускался ниже 3430 пунктов), индекс РТС - 1474,86 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 74,16 рубля (+0,52 рубля), золото стоит $1835,1 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали АДР Ozon (+6,7%, до 3787,5 рубля), ГДР TCS Group (+3,8%, до 3395 рублей), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,7% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

АФК "Система" сообщила о подготовке своей портфельной компании - лесопромышленного холдинга Segezha Group - к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий. В сообщении АФК отмечается, что никаких официальных решений в отношении IPO Segezha пока не принято.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки акций неоднозначно восприняли пакет бюджетных стимулов в США на сумму $1,9 трлн, предложенный Джо Байденом. С одной стороны, эти средства предоставляют столь необходимую помощь для восстановления экономики, но с другой, существуют опасения, что это приведет к росту стоимости заимствований. Рост доходностей будет оказывать давление на динамику акций технологического сектора, однако более рискованные активы и бумаги недооцененных компаний при текущей конъюнктуре находятся в более выигрышном положении.

Динамика российского рынка акций до момента передачи в США власти Байдену будет сдержанной. Покупатели немного сбавили аппетиты на фоне продолжающегося роста случаев COVID-19 и связанных с этим карантинных ограничений в ряде стран. Следующим катализатором рынков может стать голосование в Конгрессе по пакету бюджетных стимулов Байдена на сумму $1,9 трлн, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром на рынке акций РФ преобладали продажи на фоне просевшей нефти и роста внешнеполитических рисков из-за очередных призывов наделить РФ рестрикциями. Однако развить успех "медведям" не удалось, и индекс МосБиржи вышел в "плюс". Из глобальных факторов для рынка стоит подчеркнуть, что агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

Акции "НОВАТЭКа" прибавили около 1%. Компания сообщила о росте добычи углеводородов на 3,1% за 2020 год, однако продажи газа снизились на 3,6%. Компания En+ (MOEX: ENPG) Group поделилась планами достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году.

Нефть постепенно сократила свое утреннее падение и к вечеру не оказывала психологического давления на рубль. Однако на первый план вышли сообщения о призыве к очередным рестрикциям в отношении РФ после задержания "берлинского пациента". Частично ситуацию спасла китайская статистика, которая на прошлой неделе порадовала сильными данными по экспорту и импорту, а в понедельник - ростом ВВП в IV квартале на 6,5% при прогнозе повышения на 6,1%. "Китайский локомотив" пока позволяет сырьевому рынку и сырьевым валютам чувствовать себя относительно спокойно.

На текущий момент карантинная зона в КНР охватывает 28 млн человек, но за прошедшие выходные она не была расширена. Ливия сообщила о сокращении добычи нефти на 200 тыс. б/с в связи с ремонтными работами на магистральном нефтепроводе, который соединяет экспортные терминалы в порту Эс-Сидер с несколькими месторождениями, отмечает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), аппетит инвесторов к риску подогревается ожиданиями большей программы бюджетного стимулирования в США и "голубиными" комментариями представителей ФРС, которые приложили все усилия для борьбы с формирующимися ожиданиями возможного сокращения объема скупаемых ФРС облигаций из-за восстановления экономики и роста инфляционных ожиданий. Опасения ужесточения ДКП Федрезерва в этом году пока выглядят преждевременными, но в случае ускорения инфляции и усиления инфляционных ожиданий этот вопрос вновь станет определяющим для рынков. Актуальность сохранения стимулирующей политики подтверждается и последними данными с рынка труда, где число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 965 тыс. - максимума с марта прошлого года.

Анонсированный Байденом пакет мер экономической поддержки на $1,9 трлн уже учтен в ценах активов, а его согласование в Сенате остается под вопросом, так как для этого простого большинства демократов будет недостаточно, а отдельные пункты проекта могут столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев. В среду, 20 января, должна состояться инаугурация Байдена, которая может сопровождаться беспорядками, что будет нервировать инвесторов. Также на неделе состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, но вероятность изменений в ДКП остается минимальной - в фокусе внимания инвесторов будут оценки перспектив европейской экономики в свете сохраняющихся в отдельных странах карантинных ограничений.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков, расписки TCS Group продолжают обновлять максимальные значения после сообщения в начале года о возможном снижении доли траста Тинькова в структуре капитала с 84% до 35% после конвертации акций различных классов в один.

Основные мировые фондовые индексы показывают разнонаправленное движение. Сложная ситуация с пандемией стимулирует инвесторов фиксировать прибыль после удачного начала года. Негативный новостной фон формируют данные о сложностях с вакцинацией. Так, в Норвегии умерли 23 пожилых человека, которым была привита вакцина Pfizer. Другие негативные новости связаны с распространением новых штаммов вируса. Ежедневная статистика по распространению заболевания также пока не свидетельствует о замедлении распространения. Нефть Brent торгуется в районе $55 за баррель. Негатив по развитию пандемии пока перевешивает позитивные сигналы. Ливия заявила о снижении добычи на 200 тыс. б/с из-за ремонта трубопровода, а эксперты начинают закладывать в модели спроса сложные погодные условия во многих странах Европы и Азии, отмечает эксперт.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, мировые рынки акций локально откатили после недавнего ралли, спровоцированного надеждами на постковидное восстановление экономики и дополнительное бюджетное стимулирование экономики США.

Данные по росту ВВП и промпроизводству в КНР превзошли ожидания, а по розничным продажам - оказались более слабыми. После их публикации на настрой инвесторов негативно повлияли сообщения о том, что администрация Дональда Трампа планирует принять дополнительные меры, чтобы еще больше осложнить взаимодействие компаний из КНР и США, прежде чем в среду истечет срок действия ее полномочий. Американские биржи в понедельник будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник в Сенате выступит Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла американский Федрезерв и недавно была выдвинута на пост министра финансов. В среду в США пройдет инаугурация нового главы государства. В Великобритании ожидается выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, а центральные банки Китая, Бразилии и Канады должны принять решения по процентным ставкам.

В США индексы акций снизились в минувшую пятницу на 0,6-0,9%, показав максимальный недельный спад с конца октября (за неделю Dow потерял 0,9%, S&P 500 и Nasdaq снизились на 1,5%).

Представленный избранным президентом США Джо Байденом пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX подросли на 0,04-0,3%), стабилизировались американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Поддержку китайскому рынку оказали данные о росте ВВП КНР в 2020 году на 2,3%. Темпы экономического роста оказались минимальными более чем за четыре десятилетия, однако Китай, вероятно, является единственной из крупных мировых экономик, показавших рост в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост китайского ВВП по итогам минувшего года на 2,2%.

В четвертом квартале 2020 года китайский ВВП подскочил на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале.

У инвесторов возникают сомнения относительно того, сможет ли Джо Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Как отмечает AP, демократы получат большинство в Сенате лишь с небольшим перевесом, что снижает шансы принятия предложенных стимулов.

На нефтяном рынке цены просели на фоне сокращения оптимизма инвесторов в отношении восстановления спроса на сырье в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $54,9 за баррель (-0,4% и -2,3% в пятницу), февральская цена WTI - $52,27 за баррель (-0,2% и -2,3% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц - до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-9,1%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-6,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5,2%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+22,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+13,3% и +14,9% "префы"), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9% и +6,5% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+9,1% и +7,1% "префы"), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+5,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,07 млрд рублей (из них 19,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,6 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,51 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").