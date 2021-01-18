18 января 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник упали из-за снижения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; активность торгов при этом была пониженной из-за праздничного дня в США. Суверенные спреды к доходности базовых активов по итогам торгов 18 января немного расширились.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 января и составила 115,74% от номинала, что соответствует доходности 1,655% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 базисных пункта и составил 155,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 55 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,47% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 3,27% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 35 базисных пунктов, опустившись до 135,98% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 115,14% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 1,77% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 7 базисных пунктов - до 109,98% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 1,055% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 50 базисных пунктов, подешевев до 134,38% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,29% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 9 базисных пунктов, до 113,62% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 1,98% годовых).
"Котировки российских еврооблигаций сегодня умеренно снизились на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США. При этом в понедельник упали в цене практически все долговые бумаги развивающихся стран, что было следствием роста опасений относительно того, что вероятный новый глава американского Минфина Джанет Йеллен, именно ее кандидатура рассматривается сейчас на данный пост, может оказаться сторонницей "сильного" доллара, как это происходило, когда она возглавляла Федрезерв. Таким образом, участники рынка опасаются, что при новом главе американского Казначейства может произойти смена денежной политики на более "ястребиную", что в итоге приведет к росту доллара к основным мировым валютам, а это в свою очередь негативный фактор для всех рисковых активов. Кроме того, определенную нотку нервозности на мировые рынки привносит сохраняющееся противостояние между Соединенными Штатами и Китаем. Дополнительным негативным фактором для российских активов выступают также возросшие геополитические риски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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