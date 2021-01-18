Индекс Мосбиржи во вторник, вероятно, поднимется выше 3500 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется выше 3500 пунктов во вторник, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Фондовые индексы за рубежом преимущественно в минусе. Новости о распространении пандемии перевешивают позитивные факторы. В Китае введен карантин в нескольких городах с общим населением 29 млн человек. В США перед инаугурацией Байдена растет политическая напряженность между сторонниками и противниками уходящего президента. Индексы западных стран теряют до 1%. Азиатские площадки тоже преимущественно в красной зоне. Исключение составляет Китай, который сообщил о росте ВВП за минувший квартал на 6,5% против ожидаемых 6,1%", - отмечает Емельянов.

Сырьевые рынки снижаются. Нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель и торгуется в очень узком диапазоне около этой планки. Существенным драйвером для топлива, по мнению эксперта, может служить холодная и снежная зима в северном полушарии, но пока игроки неохотно поднимают котировки. В течение недели сохраняет вероятность роста нефти в диапазон $57-58 и выше, полагает Емельянов.

Индекс РТС к концу дня держится почти нейтрально, что лучше большинства зарубежных площадок. Политические события, связанные с резкими заявлениями зарубежных МИД в отношении Москвы, привели к короткой просадке индекса днем до минимумов прошлой недели, но позднее котировки восстановились до значений, близких к концу предыдущей пятничной сессии. В условиях нейтрального внешнего фона РТС может во вторник двинуться в диапазон 1480-1510 пунктов, полагает эксперт инвесткомпании.

"Индекс Мосбиржи растет благодаря росту доллара против рубля, - указывает Емельянов. - Переоценка связана по большей частью с коррекций в нефти, которую игроки не воспринимают как серьезную угрозу. К концу дня торги по индексу Мосбиржи идут вблизи уровня 3460 пунктов. Рынок может довольно легко вернуться выше 3500 пунктов уже в ближайшие сутки".

Среди отдельных бумаг эксперт "Фридом Финанс" в понедельник выделил растущие TCS Group (+5%) и "Энел Россия" (+3,1%), а также "М.Видео" (-2,7%). Последняя из перечисленных корректируется после взлета на минувшей сессии в пятницу. "Сейчас акции М.Видео находятся близко к своим средним значениям за последние три месяца. В ближайшие дни снижение этих акций может дойти до отметки 700 рублей", - считает Емельянов.

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