Продавцы будут преобладать на рынке ОФЗ в ближайшие недели - BCS GM

Продавцы будут преобладать на рынке ОФЗ в ближайшие недели, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"ОФЗ остаются под давлением при невысоких объемах торгов на фоне рисков ускорения инфляции и новых санкций против России, - отмечают аналитики инвесткомпании Кити Панцхава и Юрий Голбан. - Кривая ОФЗ на прошлой неделе поднялась на 4 б.п. на коротком участке, на 11-15 б.п. - на среднем и на 7-9 б.п. - на длинном. На прошлой неделе Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ. На первом - министерство разместило ОФЗ 26236 с погашением в мае 2028 г. в объеме RUB 10,2 млрд (объем спроса оказался больше размещенного в 1,5 раза). На втором - был размещен линкер 52003 с погашением в июле 2030 г. на RUB 21 млрд (1,5x). Учитывая масштабные планы Минфина на 1К20 (RUB 1 трлн), результаты последнего аукциона выглядят достаточно скромно".

На взгляд экспертов BCS GM, в корпоративных выпусках объемы торгов остаются невысокими без единой динамики. Однако постепенно усиливают давление продавцы, доходности растут, отыгрывая ослабление ОФЗ. Первичный сегмент начинает оживать после новогодних каникул; на рынок выходят и дебютанты.

Аналитики инвесткомпании в январе ожидают активизации эмитентов, спешащих занять в ожидании потенциального роста стоимости заимствований. На их взгляд, в ближайшие недели в ОФЗ по-прежнему будут преобладать продавцы и особенно нерезиденты в условиях ожиданий ускорения инфляции и рисков новых санкций против России.

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