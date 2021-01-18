Поддержку рублю на следующей неделе окажет налоговый период - Газпромбанк

Поддержку рублю на следующей неделе окажет налоговый период, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Рубль в понедельник теряет 0,9% и находится на уровне около 74,2 руб./$1, - отмечают эксперты инвестбанка. - В преддверии налогового периода (25 января - срок уплаты НДПИ, 28 января - налога на прибыль) дополнительную поддержку рублю будет оказывать продажа валютной выручки экспортерами. По нашей оценке, их продажи вырастут на ~1,0 млрд долл. к декабрю и составят 3,8 млрд долл. Этот объем будет значимым фактором поддержки курса рубля в ближайшее время".

Также аналитики Газпромбанка полагают, что на предстоящей неделе влияние на рынки могут оказать заседания по ставке ЕЦБ и Банка Японии. Важными событиями для рынков EM станут также решения по ставке ЦБ Бразилии, ЮАР и Турции.

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